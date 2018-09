Eine potentielle Versorgungslücke haben vor allem diejenigen, die nur Anwartschaften aus der Gesetzlichen Rentenversicherung haben. Anita Tiefensee, Studienautorin vom DIW

Die allgemeine Frage, die sich die Wirtschaftsforscher gestellt haben war, ob die Rentenvorsorge insgesamt ausreicht – also Ansprüche aus der gesetzlichen, der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge. Dabei kamen gravierende Unterschiede zwischen den drei Säulen der Altersvorsorge zutage. Arbeitnehmer in der gesetzlichen Rentenversicherung sind überdurchschnittlich betroffen. "Eine potentielle Versorgungslücke haben vor allem diejenigen, die nur Anwartschaften aus der Gesetzlichen Rentenversicherung haben", sagt Anita Tiefensee, ebenfalls Autorin der Studie. Mehr als zwei Drittel der ausschließlich Gesetzlich Rentenversicherten wären nicht in der Lage, ihren jetzigen Konsum im Alter zu decken. Bestehen zusätzlich noch Ansprüche aus der betrieblichen Vorsorge, sinkt der Anteil der Menschen mit Versorgungslücke im Alter hingegen auf etwa 50 Prozent.