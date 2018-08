Lebensversicherer müssen seit 2011 einen Kapitalpuffer bilden. Quelle: Armin Weigel/dpa

Kleiner Hoffnungsschimmer für Kunden von Lebensversicherungen in der Zinsflaute: Nach Einschätzung der Finanzaufsicht BAFIN könnten sie von dem geplanten langsameren Aufbau des Kapitalpuffers profitieren, den die Versicherungen seit 2011 bilden müssen.



"Das Geld würde nicht in der Zinszusatzreserve gebunkert, sondern könnte den Kunden zugutekommen", sagte der Versicherungsaufseher Frank Grund. Das Bundesfinanzministerium will die Berechnungsmethode der sogenannten Zinszusatzreserve ändern.