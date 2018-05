Leckere Weihnachtsbäume. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Im Handel übrig gebliebene Weihnachtsbäume, die naturbelassen und ungeschmückt sind, werden regelmäßig auch an Zootiere verfüttert.



So haben beispielsweise Zoo und Tierpark in Berlin bereits zwei Container alter Weihnachtsbäume bekommen. Verfüttert werden die Nadelbäume etwa an Elefanten, Panzernashörner, Katzenbären und Guanacos (Lamas). Die besonderen Öle darin seien eine schöne Abwechslung und eine gute Beschäftigung für die Tiere, sagte ein Sprecher.