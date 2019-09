Charles Leclerc auf der Rennstrecke in Stavelot, Belgien (Archiv)

Quelle: reuters

Charles Leclerc hat beim Großen Preis von Belgien den ersten Formel-1-Sieg seiner Karriere gefeiert und Ferrari den ersten Erfolg in dieser Saison beschert. In Spa-Franchorchamps gewann Leclerc vor Lewis Hamilton und dessen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Sebastian Vettel musste sich im zweiten Ferrari mit Platz vier zufrieden geben.



In der Gesamtwertung führt Hamilton (268 Punkte) vor Bottas (203). Leclerc (157) ist Fünfter hinter Vettel (169). Der in Spa früh ausgeschiedene Red-Bull-Pilot Max Verstappen (181) liegt auf Rang drei.