Vogelperspektive: Berlin erleuchtet bei Nacht Quelle: esa / NASA

Hell beleuchtete Straßen, Farbspiele in Einkaufspassagen oder ein in Szene gesetzter Kirchturm - kein seltenes Phänomen mehr. Denn Deutschland wird immer heller. Das haben Forscher des Deutschen Geoforschungszentrums(GFZ) mit der Hilfe von Satellitendaten herausgefunden. Das Ergebnis ihrer Studie: Die beleuchtete Fläche nimmt jährlich um 2,8 Prozent zu, die Licht-Intensität um 2,3 Prozent. Mit rund vier Prozent am höchsten ist das Plus bei der Intensität in Bayern und Baden-Württemberg.