Datencontainer in der Lefdal-Mine Quelle: ZDF

In der Lefdal-Mine befinden sich die Server und Rechner der Kunden in Containern. Das hat Platzgründe: Die Container können unter der 16 Meter hohen Decke gestapelt werden. Northern Bitcoin aus Frankfurt gehört mit seinen 15 Containern zu den Pionieren in der Mine.



"Ein Container verbraucht ungefähr die Energie von 300 Staubsaugern", sagt Moritz Jäger, Technik-Chef des börsennotierten Bitcoin-Unternehmens. Die 210 hochspezialisierten Rechner in dem Container arbeiten auf Hochtouren und müssen mit Lüftern gekühlt werden. Generell hat die Kryptowährung Bitcoin einen extrem hohen Energiebedarf. Und die größten Bitcoin-Miner betreiben ihre Rechner noch in Ländern mit fossilen Brennstoffen wie China. Laut Schätzungen produziert eine einzige Bitcoin-Transaktion mehr als 400 Kilogramm CO2. Das ist etwa der CO2-Ausstoß einer 3.000 Kilometer langen Autofahrt. Die Lefdal-Mine ist deshalb für die Frankfurter der perfekte Standort. Im Mining mit erneuerbaren Energien sieht der Informatiker die Zukunft der größten Kryptowährung der Welt.