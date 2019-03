Deutschlands erster Cannabis-Automat in Trier.

Quelle: Harald Tittel/dpa

In Trier gibt es seit November einen Automaten für legale Cannabis-Produkte - also Hanfprodukte mit dem als kaum psychoaktiv geltenden Wirkstoff CBD. Der Gehalt an berauschend wirkendem THC liegt laut Automaten-Besitzer Kai Schmieder deutlich unter dem Grenzwert von 0,2 Prozent.



Hanfprodukte mit stark reduziertem THC-Gehalt dürfen in Deutschland gehandelt werden. Cannabis-Automaten gebe es bereits in Österreich und der Schweiz. "Deutschlandweit ist der in Trier der erste", sagt Schmieder.