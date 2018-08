Mitte Juni hat das kanadische Parlament in Ottawa der Legalisierung von Cannabis zugestimmt. Voraussichtlich im Oktober soll das Gesetz dann offiziell in Kraft treten. Damit soll Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis für erwachsene Kanadier in begrenzten Mengen erlaubt werden. Premierminister Justin Trudeau, der sich schon im Wahlkampf für eine Legalisierung eingesetzt hatte, twitterte: "Für unsere Kinder war es bislang viel zu leicht, an Marihuana zu kommen und für Kriminelle, Profite einzustreichen. Das ändern wir jetzt."



Kanada ist nach Uruguay 2014 das zweite Land weltweit und das erste unter den G7-Staaten, das den Konsum und Anbau von Cannabis unter staatlicher Kontrolle erlaubt. In einigen anderen Ländern wie den Niederlanden werden Anbau und Verkauf teils geduldet, in anderen wie Malaysia hart bestraft. In Deutschland gelten Cannabis-Produkte als illegale Suchtmittel. Besitz, Anbau und Handel sind verboten.

Bildquelle: dpa