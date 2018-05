Cannabis-Demo in Berlin. Quelle: Paul Zinken/dpa

Mehrere tausend Menschen in Deutschland haben beim "Global Marijuana March" für die Legalisierung von Cannabis demonstriert. In über 20 Städten - darunter Berlin, Köln, Düsseldorf, Dresden - hieß es "Gesundheit statt Strafverfolgung".



Cannabisprodukte sind nach Tabak und Alkohol hierzulande die gängigsten Drogen. Die Droge darf in bestimmten Fällen als Medikament verschrieben werden. Besitz, Anbau und Handel sind jedoch verboten, für Gelegenheitskiffer werden "geringe Mengen" toleriert.