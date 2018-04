Das Ritz-Hotel in Paris hat erfolgreich Mobiliar versteigert. Quelle: Christian Böhmer/dpa

Die Versteigerung von Original-Mobiliar des legendären Ritz-Hotels in Paris hat mit 7,3 Millionen Euro deutlich mehr eingebracht als zunächst erwartet. Alle 3.500 Auktions-Posten mit zusammen 10.000 Einzelstücken seien verkauft worden, teilte der Veranstalter Artcurial in Paris mit.



Bei Artcurial an der Prachtstraße Champs-Elysees waren in der zurückliegenden Woche Betten, Barhocker, Plüschsofas, Vorhänge und anderes Mobiliar des 1898 gegründeten Grandhotels unter den Hammer gekommen.