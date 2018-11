Blick auf die Besucher des legendären Woodstock-Festivals. Quelle: -/dpa

Archäologen haben in den USA die Stätte des legendären Woodstock-Festivals von 1969 teilweise ausgegraben. Eine Woche lang legten sie Abschnitte der Felder im Ort Bethel im Staat New York frei. Dort versammelten sich damals mehr als 400.000 Menschen.



Die Experten wollen unter anderem die Lage der Bühne bestimmen, auf der Bands wie The Who und Jefferson Airplane sowie Jimi Hendrix, Janis Joplin und Joan Baez spielten. Im Herbst hatten Archäologen bereits Verkaufsbereiche freigelegt.