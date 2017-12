In der ersten Jahreshälfte war das Geschäft des Unternehmens eingebrochen. Der Gewinn ging gemessen am Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 3,4 Milliarden Dänische Kronen (rund 457 Millionen Euro) zurück. Der Umsatz sank um fünf Prozent auf 14,9 Milliarden Kronen (rund zwei Milliarden Euro). Als Gründe hierfür gab Lego auch höhere Kosten durch Investitionen in Produktion und Verwaltung an. Man habe steigende Umsätze erwartet - was sich nicht erfüllt habe.