Nach dem Missbrauchsskandal im nordrhein-westfälischen Lügde fordern Verbände Maßnahmen für einen besseren Kinderschutz. Mindeststrafen für Kindesmissbrauch sowie für Besitz und Verbreitung von kinderpornografischem Material müssten erhöht werden, heißt es in Stellungnahmen für eine Expertenanhörung im NRW-Landtag am 24. Juni.



Zudem solle es einen Kinderschutz-Beauftragten und eine Hotline für Hinweise auf Kindeswohlgefährdungen geben. Die Landesregierung will ein entsprechendes Konzept vorlegen.