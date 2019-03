VBE-Studie: Schulleiter rügen Schulpolitik. Archivbild

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Lehrermangel, zu viele unqualifizierte Seiteneinsteiger und ein wachsendes Aufgabenspektrum sind Hauptprobleme der Schulleiter in Deutschland. Bei einer Studie für den Verband Bildung und Erziehung (VBE) nannte mehr als jeder zweite der über 1.200 befragten Rektoren und Direktoren Lehrermangel als größtes Problem.



An ihren Schulen ist im Schnitt jede neunte Lehrerstelle nicht besetzt. 45 Prozent der Schulleiter geben zudem an, Seiteneinsteiger ohne Lehramtsqualifikation zu beschäftigen.