Ihr Zorn ist umso größer, weil Polens nationalkonservative Regierung ansonsten großzügig soziale Wohltaten verteilt - so soll es mehr Kindergeld und Zuschüsse für Rentner geben. Und just am vergangenen Wochenende machte die Regierungspartei PiS auch den Bauern vollmundige Versprechen: Demnach will sie ihnen für jede Kuh einen Zuschuss von etwa 120 Euro zahlen und für jedes Schwein etwa 24 Euro. Das hat sie zwar noch nicht mit Brüssel abgestimmt, im Vorfeld der Europawahlen ist es aber natürlich Musik in den Ohren der Landwirte.