Kinder wurden damit zu Versuchskaninchen einer übereifrigen Reformpolitik gemacht. Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands

Verbandspräsident Meidinger nannte es erschreckend, dass sich in Deutschland an vielen Grundschulen in den vergangenen Jahrzehnten eine Rechtschreibmethode etablieren konnte, ohne dass dazu jemals eine seriöse Überprüfung stattgefunden habe. "Kinder wurden damit zu Versuchskaninchen einer übereifrigen Reformpolitik gemacht", kritisierte er.



Bei der Methode "Lesen durch Schreiben" nach Jürgen Reichen lernen die Kinder individuell beim Schreiben mittels einer sogenannten Buchstaben-Anlauttabelle das Lesen. Die Kinder üben nicht wie beim herkömmlichen Fibelunterricht zunächst gemeinsam Buchstaben, leichte Wörter und später kurze Texte, sondern sie sollen per Anfangsbuchstabentabelle nach und nach eigenständig Wörter schreiben und mit der Zeit auch lesen können. Kritiker werfen der Methode unter anderem vor, dass sich bei Kindern fehlerhafte Schreibweisen verfestigen und Jungen und Mädchen mit mangelnder Sprachpraxis benachteiligt sind.