Kampfdrohne des Typs "Heron TP"

Quelle: Abir Sultan/EPA/dpa

Die Bundeswehr hat in Israel die Ausbildung deutscher Soldaten an der neuen Drohne "Heron TP" begonnen. Der achtwöchige Lehrgang sei auf dem Militärstützpunkt Tel Nof gestartet, sagte ein Luftwaffensprecher. Gelehrt wird die sogenannte Aufklärungsrolle mit der Drohne. Die Bundeswehr hat fünf israelische Drohnen geleast.



Die Bundeswehr will das System in Afghanistan oder Mali einsetzen. Deutschland verzichtet auf eine Bewaffnung der Drohnen. Dies war am Widerstand der SPD gescheitert.