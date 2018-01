US-Präsident Donald Trump war beim Gesundheitstest. Archivbild Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump erfreut sich nach Darstellung des Weißen Hauses "ausgezeichneter Gesundheit". Das teilte Ronny Jackson, Leibarzt des Weißen Hauses, mit. Trump hatte sich erstmals in seiner Amtszeit einer offiziellen medizinischen Untersuchung unterzogen.



Für den Check-Up verbrachte der 71-Jährige mehrere Stunden im Militärkrankenhaus Walter Reed Military Medical Center in Bethesda. Am Dienstag will das Weiße Haus zu den Untersuchungsergebnissen offiziell Stellung nehmen.