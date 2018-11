Eine Mordkommission ermittelt weiter in dem Fall. Quelle: Markus Klümper/dpa

Im Fall des tot aufgefundenen Schülers im Sauerland hat die Polizei am Mittwochabend eine Person festgenommen. Sie befinde sich in Polizeigewahrsam, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Weitere Informationen würden aus ermittlungstaktischen Gründen frühestens am Nachmittag veröffentlicht. "Die Staatsanwaltschaft will erst die Obduktion des Jungen abwarten", sagte ein Polizeisprecher.



Die Leiche des 16-Jährigen war in der Nähe des Schulzentrums von Wenden bei Olpe gefunden worden.