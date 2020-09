Die in dem Lkw in England entdeckten 39 Toten stammen aus China. Das bestätigte das chinesische Außenministerium in Peking nach Angaben des Staatsfernsehens. Bei den Toten handelt es sich um 38 Erwachsene und einen Teenager. Sie waren in der Nacht zu Mittwoch in dem Fahrzeug im englischen Grays entdeckt worden. Möglicherweise sind sie erfroren.



Die Polizei hatte den 25-jährigen Lkw-Fahrer festgenommen. Er steht unter Mordverdacht. In der Nacht zu heute wurden laut britischen Medien zwei Wohnungen in Nordirland durchsucht.