Bei einem in Ahrensfelde bei Berlin entdeckten Toten handelt es sich um einen vermissten 13-Jährigen aus dem Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Die Leiche sei jetzt eindeutig identifiziert, teilten die Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) und die Berliner Polizei mit. Die Todesursache ist dagegen weiter rätselhaft.



Die Obduktion hatte laut Justiz keine Hinweise auf eine Gewalttat ergeben. Allerdings dauern Untersuchungen noch an, die Ergebnisse könnten in einigen Tagen vorliegen.