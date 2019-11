Mahnwache für die Opfer in London (Achiv).

Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Gut eine Woche nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllastwagen in Großbritannien hat die Polizei in Vietnam zwei Menschen festgenommen. Den beiden werde vorgeworfen, in den Fall verwickelt zu sein. Ihr Geschäftsmodell sei es, Ausreise und "illegalen Aufenthalt" im Ausland zu organisieren, teilte die Polizei weiter mit.



Der Fahrer des Lastwagens sitzt in Großbritannien in U-Haft. Die Bemühungen zur Identifizierung der Opfer dauern an. London hat Unterlagen nach Vietnam geschickt.