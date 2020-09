Leichen werden obduziert.

Quelle: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Bei den Mordermittlungen zum Fund von 39 Leichen in einem Sattelauflieger bei London hat die Polizei weitere Verdächtige festgenommen. Jetzt sitzen vier Verdächtige in Gewahrsam.



Alle 39 in dem Lastwagen-Anhänger entdeckten Leichen werden obduziert. Die Identität ist noch unklar. Die Polizei sprach von chinesischen Opfern. Bei der BBC meldeten sich Familien aus Vietnam, die Verwandte unter den Toten vermuten. Die Umstände deuten darauf, dass es sich um eingeschleuste Migranten handelt.