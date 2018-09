Francos Mausoleum bei El Escorial. Quelle: Ana Lázaro/dpa

Der umstrittenen Umbettung der Leiche des spanischen Diktators Francisco Franco steht nichts mehr im Wege. Das Parlament in Madrid verabschiedete eine Gesetzesverordnung zur Verlegung der Gebeine.



In dem Mausoleum nordwestlich von Madrid ruhen neben dem Gewaltherrscher auch Tausende Opfer des von Franco ausgelösten Bürgerkriegs. Das Grab gilt bis heute als Pilgerstätte für Anhänger des faschistischen Diktators. Das Monument solle nun in einen "Ort der Versöhnung" umgewandelt werden.