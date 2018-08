Die Trauerfeier ist für diesen Freitag geplant. Quelle: Paul Sancya/Pool AP/dpa

Zahlreiche Menschen haben in einem Museum in Detroit der verstorbenen Sängerin Aretha Franklin die Ehre erwiesen. Der Sarg der aufgebahrten Musikerin war von Rosen in verschiedenen Farben umgeben. Zu hören waren Gospelmusikaufnahmen der Verstorbenen.



Hunderte Menschen stellten sich am Morgen an, um Franklins Leichnam zu sehen. Viele waren aus Detroit, andere reisten aus Las Vegas und Miami in die Stadt. Franklin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben.