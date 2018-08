Der Sarg von John McCain im State Capitol von Arizona. Quelle: Matt York/AP/dpa

Tausende Trauernde haben in Phoenix Abschied von US-Senator John McCain genommen. Der republikanische Spitzenpolitiker wurde im Parlament seines Bundesstaates Arizona aufgebahrt. Zunächst nahm bei der ersten öffentlichen Trauerfeier für McCain seine Familie Abschied.



Anschließend wurden die Tore für die Öffentlichkeit geöffnet. Rund 15.000 Menschen erwiesen McCain die letzte Ehre am Sarg. Am Freitag soll sein Leichnam dann im Kapitol in der US-Hauptstadt Washington aufgebahrt werden.