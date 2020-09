Schwanitz beim Wettkampf

Quelle: DPA

Selbst in der Hitze von Katar stieß Schwanitz mit einem langarmigen Trikot, nachdem ihr im klimatisierten Stadion während der Qualifikation am Vortag kalt gewesen war. "Ich bin eben eine Frostbeule", sagte sie, lief dann aber im Wettkampf heiß.



Schwanitz schob sich im zweiten Versuch einer spannenden Konkurrenz mit 18,87 Metern auf den Bronze-Rang vor, verlor ihn in Runde vier und holte ihn mit dem vorletzten, ihrem weitesten Stoß zurück. Während sich Gong und Thomas-Dodd ein Duell um den Titel lieferten, bissen sich die restlichen Konkurrentinnen an Schwanitz' Marke die Zähne aus.