Blick vom Miami Beach auf ein Containerschiff im Atlantik.

Quelle: Wilfredo Lee/AP/dpa

Hurrikan "Dorian" hat seinen Kurs erneut geändert und wird offenbar nicht mehr direkt auf die Küste im US-Bundesstaat Florida treffen. Möglicherweise bleibe er über dem westlichen Atlantik, es könne keine Entwarnung gegeben werden, so das Nationale Hurrikan-Zentrum.



"Dorian", ein Hurrikan der Stärke vier von fünf, soll am Dienstag in Küstennähe nördlich abdrehen und sich abschwächen. In Teilen Floridas müsse Anfang nächster Woche aber weiterhin mit gefährlichen Überflutungen und zerstörerischen Winden gerechnet werden.