In Deutschland wird ein massiver Birkenpollenflug erwartet. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Temperaturanstieg mit dem Aufblühen der Natur kann einigen Allergikern bis zu drei Leidenswochen bescheren. "Wir rechnen in wenigen Tagen in ganz Deutschland mit einem massiven Pollenflug bei der Birke", sagt Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin. Nach den kalten Wochen im Februar und März sei mit einer kleinen Explosion zu rechnen.



Dümmel rät Allergikern zu Medikamenten. Jacke und Schuhe sollte man draußen ausziehen und lange Haare vor dem Schlafengehen waschen.