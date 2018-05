Die EU steckt im Dilemma: in eine Spirale von immer neuen Maßnahmen und Gegenmaßnahmen will sie sich genauso wenig begeben wie einfach hinnehmen, was der US-Präsident im Brachial-Stil und einseitig dekretiert. Die Liste der Gegenmaßnahmen hält man in Brüssel für angemessen, manche halten selbst die gelisteten Produkte schon für zu viel der Revanche. Vor allem in Deutschland fürchtet man die Eskalation. Die Stahl- und Aluminiumzölle werden der Wirtschaft wohl noch keinen allzu großen Schaden zufügen. Aber die nächste Eskalationsstufe hätte es in sich: Sollte Trump seine Drohung ernst machen, die deutsche Automobilbranche zu bezollen, ginge es ans Eingemachte.