Die Himmelsscheibe von Nebra. Archivbild

Quelle: Sebastian Willnow/zb/dpa

Die über 3.600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra soll in der britischen Hauptstadt London ausgestellt werden. Im Gegenzug bekommt das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle hochrangige Leihgaben aus dem British Museum. Zwischen November 2020 und Mai 2021 werde es in Halle eine Sonderausstellung geben. Im Anschluss soll die Schau mit anderen Schwerpunkten von Juni bis Oktober 2021 in London gezeigt werden.



Die Himmelsscheibe von Nebra zeigt die weltweit älteste Darstellung astronomischer Phänomene rund um den Mond.