Kim Kardashian und Kanye West.

Quelle: Jason Szenes/EPA/dpa

Promi-Sternchen Kim Kardashian (38) und Rapper Kanye West (41) sind zum vierten Mal Eltern geworden. Nachdem Kardashian schon angekündigt hatte, ihre Leihmutter liege in den Wehen, schrieb sie bei Twitter über ihren neuen Sohn: "Er ist da und er ist perfekt." Der Name des Babys blieb zunächst unbekannt.



In Deutschland ist eine Leihmutterschaft verboten. In einigen US-Staaten dagegen ist auch die kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt. Angebote in den USA kosten um die 100 000 Dollar.