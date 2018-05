Leihräder von Mobike. Quelle: Sophia Kembowski/dpa

Der chinesische Leihradanbieter Mobike plant eine deutschlandweite Expansion. "Meine Hoffnung ist, dass wir in diesem Jahr in allen großen Städten in Deutschland sind", sagte Deutschlandchef Jimmy Cliff.



Seit November 2017 ist Mobike in Deutschland vertreten, bislang allerdings nur in Berlin. In der kommenden Woche soll Düsseldorf mit Leihrädern ausgestattet werden. Die Anbieter sind umstritten, weil ihre Fahrräder im gesamten Stadtgebiet angemietet und abgestellt werden, ohne feste Stationen.