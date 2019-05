Bei Schäden setzen alle getesteten Unternehmen auf ihre Kunden - Sie sollen eine Schadensmeldung per App senden, wenn sie einen Mangel am Rad feststellen. Monteure würden dann die Räder prüfen und gegebenenfalls aus dem Verkehr nehmen.



Neben Sicherheit und Komfort der Räder wurden auch die jeweiligen Apps auf ihre Nutzerfreundlichkeit und ihr Datensendeverhalten, sprich ihren Hunger nach Daten, getestet. Ganz klar: Ohne Daten funktionieren die Leihsysteme praktisch nicht - sie verlangen alle Standortdaten, Bewegungsprofile und persönliche Angaben. "Call a Bike" sendet dabei jedoch als einziger Anbieter laut Test sowohl in der Android- als auch in der iOS-Version keine unnötigen Daten seiner Nutzer - für Stiftung Warentest mustergültig.