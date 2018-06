Als Zweitplatzierter der Präsidentenwahl in Kolumbien zieht der Linkspolitiker Gustavo Petro in die Stichwahl am 17. Juni ein. Er kam etwa auf 25 Prozent der Stimmen. Der 58-Jährige unterstützt den Friedensprozess mit der Guerilla und steht für einen sozialen und ökologischen Wandel. Mit Petro, der einst Guerillero und später Bürgermeister der Hauptstadt Bogotá war, gelingt es erstmals einem Kandidaten der Linken, in eine Stichwahl um das höchste Staatsamt vorzudringen.

Petro war in den 70er und 80er Jahren in der Guerilla M19 aktiv. Im Rahmen eines Friedensprozesses 1990 ging er in die Politik und war an der Ausarbeitung der Verfassung von 1991 beteiligt. Nach Todesdrohungen verbrachte er einige Jahre im Exil in Belgien. Später amtierte er acht Jahre lang als Bundesabgeordneter. Als Senator deckte er 2006 die Verbindungen von mehreren Politikern zu paramilitärischen Todesschwadronen auf. Die Hauptstadt regierte er von 2012 bis Ende 2015.

Petro ist gelernter Wirtschaftswissenschaftler und Vater von fünf Kindern. Trotz seines eher intellektuellen Auftretens ist Petro sehr charismatisch und konnte auch ohne die Unterstützung der wichtigsten Linksparteien eine breite Wählerschaft mobilisieren. Er stellt sich als Alternative zur traditionellen Politikerkaste dar, setzt sich für die Rechte von Homosexuellen ein und konnte sogar beim Thema Tierschutz punkten.



(Quelle: epd)

Bildquelle: reuters