Leipziger Buchmesse

Quelle: dpa

"Leipzig liest" ist ein Lese-Festival, das die Leipziger Buchmesse ausmacht und deutlich von der Frankfurter unterscheidet. In Leipzig, der eigentlichen Handelsstadt, wird zur Buchmesse nicht gehandelt, sondern gelesen und das an den ungewöhnlichsten Orten der Stadt: auf dem Friedhof, in Museen, in Gerichten, auf dem Bahnhof, in der Straßenbahn, im Zoo und in Cafés. Das sind nur einige von 550 Orten, an denen das Lesefieber steigen wird.