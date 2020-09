Bücher an einem Messestand.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Leipziger Buchmesse hält wegen der Ausbreitung des Coronavirus an ihrem geplanten Termin in wenigen Tagen fest. "Die Leipziger Buchmesse findet statt!", twitterten die Verantwortlichen. Man stehe in Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Es gäbe bislang keine Auflagen für die Messe.



Die Bücherschau ist die zweitgrößte Buchmesse in Deutschland. Sie soll vom 12. bis 15. März veranstaltet werden. 2019 kamen rund 286.000 Besucher zur Messe und dem dazugehörigen Festival "Leipzig liest".