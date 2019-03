Wer Anfang und Mitte der Neunziger die Leipziger Messe besuchte, fand im alten Messehaus am Markt auf mehreren Etagen etwa 8.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche vor, die eng besetzt und schlecht klimatisiert waren, die deshalb aber auch viel von jener Familiarität suggerierten, die bis heute als ein Markenzeichen der Messe gilt. In der obersten Etage des Messehauses hatten auch noch jene Künstlerbuchverlage einen Platz, die in den Jahrzehnten zuvor nicht nur ambitionierte Buchgestaltungskunst, sondern in kleinen Auflagen auch oppositionelle Texte an der Zensur vorbei transportiert hatten. Hochrangige Besucher sprachen damals zuweilen an arg barackenartigen Veranstaltungsorten. Und wenn der Messe-Betrieb endete, konnte man gleich um die Ecke in der Thomas-Kirche Orgelmusik von Johann Sebastian Bach hören.