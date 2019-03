Zwei Jahre hat das Team am Programm für den Gastland-Auftritt gebastelt. Ursprünglich war der Plan, 40 Autoren in Leipzig zu präsentieren, sagt Projektkoordinator Martin Krafl. "Aber wir fanden das etwas begrenzt." Nun kommen 55 Autorinnen und Autoren nach Leipzig. Darunter sind bekanntere Namen wie Jáchym Topol, Iva Procházková oder Jaroslav Rudi, aber auch sehr viele junge Schriftsteller. 70 Neuerscheinungen haben sie im Gepäck. Der Buchmesse-Auftritt ist zudem eingebettet in ein ganzes tschechisches Kulturjahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Bisher seien im Jahr fünf oder sechs Titel ins Deutsche übersetzt worden, sagt Kubícek. "Das ist nicht so viel." In den anderen Nachbarländern sehe es für die Tschechen besser aus. In Polen erscheinen laut Kubícek 25 bis 30 neue Bücher aus Tschechien, die Verbindungen zur Slowakei seien sowieso eng. Und auch auf dem Balkan oder in der Ukraine sei die Position der tschechischen Literatur vergleichsweise stark. "Alte slawische Freundschaft", scherzt der Bibliotheks-Direktor als Begründung.