Auf der Buchmesse hatten sich über 2.600 Aussteller präsentiert. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Erstmals seit vielen Jahren hat die Leipziger Buchmesse keinen neuen Besucherrekord aufgestellt. Das sei auch dem Wintereinbruch mit Verkehrschaos am Freitag und Samstag geschuldet, sagte Direktor Oliver Zille.



Er gehe davon aus, dass sich die extremen Wetterbedingungen nicht wiederholten. Dennoch werde ausgewertet, wo es logistische Verbesserungsmöglichkeiten gebe, kündigte Zille an. Die Veranstalter zählten an den vier Messetagen 271.000 Gäste - gut 14.000 weniger als vor einem Jahr.