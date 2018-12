Sasha Sasse strahlt nach seiner Wahl.

Quelle: Danny Gohlke/dpa

Sasha Sasse aus Leipzig ist "Mister Germany 2019". Der 27-jährige "Mister Mitteldeutschland 2018" setzte sich in Linstow (Mecklenburg-Vorpommern) gegen 15 Konkurrenten durch. Der Sport- und Fitnesskaufmann zeigte sich nach der Wahl überwältigt von Glücksgefühlen.



Für den Jubiläumswettbewerb - der Titel "Mister Germany" wurde zum 25. Mal vergeben - gab es 1.112 Bewerber. Die Teilnehmer mussten sich in zwei Durchgängen im Anzug und in Jeans mit offenem Hemd Publikum und Jury zeigen.