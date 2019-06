Burkhard Jung (SPD), Oberbürgermeister der Stadt Leipzig.

Quelle: Caroline Seidel/dpa

Mit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung hat der Städtetag erstmals das Oberhaupt einer ostdeutschen Großstadt an seiner Spitze. Der SPD-Politiker wurde in Dortmund zum Städtetagspräsidenten für die kommenden zwei Jahre gewählt. Jung ist seit 2006 Chef im Leipziger Rathaus und will im Frühjahr wiedergewählt werden.



Jung war als einziger Kandidat für das höchste Amt im kommunalen Spitzenverband ins Rennen gegangen. Er folgt auf Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU).