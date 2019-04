Menschen mit Behinderung (Symbolbild).

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Behinderte Menschen in Deutschland haben 2017 mehr Leistungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bekommen als noch im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich des zehnten Jahrestags des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention mitteilte, gab es knapp 666.200 Empfänger, das waren 12.500 mehr als im Vorjahr.



Die Leistungen sind ein Teil der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch, zu denen Reha-Leistungen sowie Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben gehören.