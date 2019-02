Ein Logo mit der Aufschrift «Made in Germany». Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Deutschland hat dem Ifo-Institut zufolge 2018 wegen seiner Exportstärke erneut weltweit den größten Überschuss in der Leistungsbilanz erzielt. Mit umgerechnet 294 Milliarden Dollar sei er größer ausgefallen als der von Japan und Russland zusammen, die mit einem Plus von 173 Milliarden beziehungsweise 116 Milliarden Dollar auf Rang zwei und drei folgen.



Damit liegt Deutschland zum dritten Mal in Folge an der Spitze. Die USA weisen mit etwa 455 Milliarden Dollar das weltweit höchste Defizit aus.