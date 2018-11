Mehr Export als Import in Deutschland. (Archivbild)

Quelle: Axel Heimken/dpa

Die EU-Kommission knöpft sich Deutschland wegen seines Überschusses in der Leistungsbilanz vor. Mit einer vertieften Prüfung will die Behörde nun zunächst offiziell feststellen, ob ein Missstand vorliegt.



Der Überschuss bedeutet, dass Deutschland mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als es importiert, was bei Handelspartnern auf Kritik stößt. Aus Sicht der EU-Kommission gefährdet dies auf lange Sicht die wirtschaftliche Stabilität in Europa.