Nein, ausgenommen sind Links sowie "sehr kurze Ausschnitte eines Presseerzeugnisses", wie es in dem von Reda auf ihrer Website veröffentlichten, noch nicht offiziellen Text nachlesbar ist. In diesen Fällen hätten Verleger also kein Recht, Entlohnung zu fordern. Davon abgesehen sollen individuelle Nutzer ohne kommerzielle Absichten oder beim privaten Gebrauch ganz ausgenommen werden - sie könnten also nicht zum Zahlen gezwungen werden.