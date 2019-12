Alles nicht gut für die Stimmung in der SPD. Wie gereizt sie ist, zeigt ein Tweet von Kevin Kühnert, Juso-Chef und Unterstützer der neuen Parteivorsitzenden. Er hatte in einem Interview mit der "Rheinischen Post" vom Mittwoch gesagt: "Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand." Das hatten viele offenbar als Umfallen des GroKo-Gegners verstanden. Stunden später sah sich Kühnert zur Klarstellung via Twitter genötigt: Als Empfehlung für die Delegierten, als Umfallen vom GroKo-Aus, will er seine Bemerkung nicht verstanden wissen. "Ich maße mir nicht an, dem Parteitag Empfehlungen zu geben", so Kühnert. Angst, mit der SPD in einen Wahlkampf zu ziehen, habe er aber auch nicht.