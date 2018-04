Die SPD plant ein neues Steuerkonzept. Symbolbild Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Die SPD-Spitze macht sich für ein neues Steuerkonzept stark, um vermögende Bürger stärker zur Kasse zu bitten. "Wir brauchen eine gerechtere Finanzierung der staatlichen Aufgaben und eine Korrektur der sozialen Ungleichheiten", heißt es in einem Leitantrag für den SPD-Parteitag am 22. April in Wiesbaden.



"Unsere steuerpolitischen Instrumente reichen nicht aus, um hohe Einkommen, Vermögen und Erbschaften ausreichend zur Finanzierung staatlicher Aufgaben heranzuziehen", wird betont.