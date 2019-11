Die Grünen fordern einen Rechtsanspruch auf Wohnungstausch.

Quelle: Sina Schuldt/dpa

Die Grünen wollen einen Rechtsanspruch auf Wohnungstausch durchsetzen. "So können alleinstehende ältere Menschen ihre als zu groß empfundene Wohnung mit der jungen Familie tauschen, die dringend mehr Platz benötigt", zitiert die Funke Mediengruppe aus einem Leitantrag des Bundesvorstands. Er solle in der kommenden Woche auf dem Parteitag in Bielefeld beschlossen werden.



Konkret sollen Mieter von Wohnungsgesellschaften ihre Mietverträge untereinander tauschen können. Die jeweilige Miethöhe bleibt unverändert.