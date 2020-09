Wolfgang Ischinger von der Münchner Sicherheitskonferenz. Archiv

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat sich für eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in der EU ausgesprochen. "Wenn wir nicht schneller, klarer und mutiger bei außenpolitischen Entscheidungen werden, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir bei Konflikten in unserer Nachbarschaft machtlos aussehen", sagte Ischinger dem "Tagesspiegel am Sonntag". Als Beispiele nannte er Syrien und Libyen.



Auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) forderte eine entsprechende Reform der EU.